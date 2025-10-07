Frauen-Champions-League: Barcelona - FC Bayern heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 07.10.2025 • 18:00 Uhr Die Frauen des FC Bayern treffen am Dienstag zum Champions-League-Auftakt auf den FC Barcelona. SPORT1 verrät Ihnen, wo Sie das Spiel verfolgen können.

Kracher-Duell zum Auftakt in die Champions League! Am Dienstag treffen die Frauen des FC Bayern auf den FC Barcelona. Anstoß im Estadi Johan Cruyff ist um 21 Uhr (LIVETICKER).

Barcelona befindet sich in einer absoluten Topform und steht nach sechs Spielen ungeschlagen und mit einem Torverhältnis von 31:1 an der Spitze der spanischen Liga. Aber auch der FC Bayern (vier Siege, ein Unentschieden) ist bis dato ungeschlagen, kassierte in der Liga sogar noch gar keinen Gegentreffer.

Champions League: So können Sie Barcelona vs. FC Bayern heute live verfolgen

TV : -

: - Livestream : Disney+

: Disney+ Liveticker: SPORT1

FC Bayern: Oberdorf bereit für Barca-Kracher

Zuletzt gewannen die Münchenerinnen souverän mit 4:0 gegen Werder Bremen. Das Duell hatte Nationalspielerin Lena Oberdorf noch mit „leichtem Fieber“ verpasst. Für den Kracher gegen Barcelona ist die Mittelfeldspielerin aber wieder einsatzbereit, wie Trainer José Barcala am Montag erklärte.

Im direkten Vergleich mit dem FCB haben die Barca-Frauen (drei Siege, zwei Niederlagen) die besseren Karten, das letzte Spiel im Dezember 2022 entschieden allerdings die Bayern mit 3:1 für sich.

