Frauen-Champions-League: FC Bayern - Juventus heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 16.10.2025 • 18:00 Uhr Die Frauen des FC Bayern treffen am Donnerstag in der Champions League auf Juventus Turin. SPORT1 verrät Ihnen, wo Sie das Spiel verfolgen können.

Für die Fußballerinnen des FC Bayern gilt es, in der Champions League Wiedergutmachung zu leisten für das 1:7-Debakel beim FC Barcelona aus der Vorwoche. Anstoß gegen den italienischen Meister Juventus Turin im Stadion am Bayern-Campus ist am Donnerstag um 21 Uhr (LIVETICKER).

In der Bundesliga zeigten die Münchnerinnen mit einer starken Leistung beim großen Rivalen VfL Wolfsburg (3:1) bereits eine gelungene Reaktion, doch die heftige Niederlage in der Königsklasse wirkt weiter nach.

Champions League: So können Sie FC Bayern vs. Juventus Turin heute live verfolgen

TV : -

: - Livestream : Disney+

: Disney+ Liveticker: SPORT1

„Das war eine Einstellungssache“, sagte Kapitänin Giulia Gwinn: „Die Körpersprache war falsch. Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen. Wir haben viele Dinge, auf die wir die Basics drauflegen wollen, nicht gemacht. Dann ist es natürlich schwierig, gegen einen Gegner wie Barcelona zu gewinnen, sich zu behaupten.“

FC Bayern: Wiedersehen mit alten Bekannten

Bayern-Trainer José Barcala sah nach dem Befreiungsschlag in Wolfsburg vor allem das Positive: „In schwierigen Momenten zeigen sich erfolgreiche Mannschaften.“

Das wollen die Bayern am Donnerstag einmal mehr beweisen. Immerhin: Juventus Turin hat keinen guten Saisonstart hingelegt. Die Mannschaft von Trainer Max Canzi startete mit einem 0:0 bei Sassuolo Calcio und einem 0:1 gegen den FC Como in die Saison.

Für Bayern-Neuverpflichtung Arianna Caruso wird es ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten. Von 2017 bis 2025 stand die Italienerin bei Juventus Turin unter Vertrag, wurde mit dem Verein siebenmal italienischer Meister und gewann dreimal den Pokal.

Im Free-TV wird das zweite Champions-League-Spiel der Bayern nicht übertragen. Die Partie kann kostenpflichtig über den Streamingdienst Disney+ verfolgt werden.

