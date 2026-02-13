Linder lässt Wolfsburg hoffen: "Wie ein Sieg angefühlt"

SID 13.02.2026 • 05:41 Uhr Die Torschützin des VfL blickt nach ihrem späten Ausgleich gegen Juventus zuversichtlich auf den Showdown im Play-off-Rückspiel.

In eine schwarz-grüne Decke gewickelt und mit einem Lächeln auf den Lippen reckte Sarai Linder die Trophäe für die "Spielerin des Spiels" in die Höhe. Die Auszeichnung hatte sich die Fußball-Nationalspielerin auch redlich verdient, nachdem sie den VfL Wolfsburg vor einem bitteren Nackenschlag im Kampf um das Champions-League-Viertelfinale bewahrt hatte.

Es fühle sich "unglaublich gut" an, sagte die 26-Jährige nach ihrem Fernschuss-Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit des Play-off-Hinspiels gegen Juventus Turin. "Es hat mich gefreut, dass ich der Mannschaft helfen konnte", so Linder weiter. Durch das 2:2 (0:1) hat der VfL weiter alle Chancen auf die Runde der letzten acht.

"Das war sehr wichtig. So hält man sich das letzte Spiel offener und geht nicht mit einem Rückstand rein", sagte Linder. Auch für den Kopf war der späte Ausgleich von enormem Wert. "Für uns hat es sich jetzt eher wie ein Sieg angefühlt", sagte die Verteidigerin im NDR-Interview. Mit diesem Gefühl gehen die Wolfsburgerinnen am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr/Disney+) ins Rückspiel in Turin.