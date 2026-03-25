Champions League der Frauen heute live: Manchester United - FC Bayern im TV, Stream & Ticker

SPORT1 25.03.2026 • 18:00 Uhr Der FC Bayern steht im Champions-League-Viertelfinale vor einer wegweisenden Partie: Gegen Manchester United und eine alte Bekannte steht ein Showdown an.

In der Bundesliga enteilt, im Pokal auf Finalkurs: Auf die Frauenmannschaft des FC Bayern wartet die bisher größte Herausforderung der Saison. Im Viertelfinale der Champions League treffen die Münchnerinnen auf Manchester United.

Das Hinspiel findet im berühmten Old Trafford statt (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Die Bayern treffen auf die aktuell zweitbeste Mannschaft der englischen Women’s Super League – und eine alte Bekannte.

Champions League der Frauen heute live: So verfolgen Sie ManUnited – FC Bayern

Ausgerechnet die erst im Winter geflüchtete Lea Schüller steht dem FCB mit United im Weg, wenn der Kampf um Europas Krone in die heiße Phase geht.

Schüller und FC Bayern heiß auf Duell

„Ich freue mich, gegen Bayern zu spielen und meine Mädels zu sehen“, sagte die Nationalstürmerin vor dem emotionalen Wiedersehen mit ihrem Ex-Verein. Doch wenn im legendären Stadion von Manchester der Anpfiff ertönt, ist es mit der Herzlichkeit vorbei.

„Es wird natürlich schwer für uns, aber wir werden es ihnen auch schwer machen“, versprach Schüller.