Champions League der Frauen heute live: Wolfsburg vs. Lyon im TV, Stream & Ticker

Spitzenduell im Viertelfinale der Frauen-Champions League! Am heutigen Dienstag (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) trifft der VfL Wolfsburg auf das Top-Team von Olympique Lyon.

Das Ergebnis im Hinspiel vor heimischer Kulisse soll den Grundstein für die entscheidende Partie am nächsten Mittwoch legen – denn die Wölfinnen gehen gegen den einstigen Abonnement-Champion als klarer Außenseiter in die Partien.

Zwischen 2016 und 2022 gewannen die Französinnen sieben der acht Ausgaben, mussten sich im vergangenen Jahr ebenfalls nur dem späteren Sieger (FC Arsenal) geschlagen geben. Aus der Ligaphase sind die Lyonnais als Zweiter weitergekommen, Wolfsburg nur als Neunter.

Frauen-Champions-League heute live: So verfolgen Sie Wolfsburg vs. Lyon

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Champions League: Wolfsburg muss Popp ersetzen

Die Wölfinnen müssen dabei eine Hiobsbotschaft verkraften: Am Montagvormittag hatte der VfL mitgeteilt, dass Alexandra Popp von einer muskulären Verletzung „einige Wochen außer Gefecht“ gesetzt werde.

Die Stürmerin, die im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln wird, fehlt als Führungsspielerin auf ganzer Linie. „Gerade in solchen Spielen ist sie eine Anführerin, sie hat schon oft genug auf dieser Bühne gestanden“, so VfL-Coach Stephan Lerch am Montag: „In diesen Partien nehme Popp eine noch größere Führungsrolle ein, „deshalb tut dieser Ausfall uns allen weh“.