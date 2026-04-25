Frauen-Fußball heute LIVE: FC Bayern - Barcelona im Free-TV, Stream & Liveticker - Kracher in der Champions League

Zum ersten Mal seit 2021 stehen die Frauen des FC Bayern München wieder im Halbfinale der UEFA Women’s Champions League. Um den Triple-Traum aus Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League zu wahren, müssen die Münchnerinnen jedoch am FC Barcelona vorbei.
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Kann Bayern gegen Barca vorlegen?
Im Halbfinal-Hinspiel (18.15 Uhr) an diesem Samstag will sich das Team von Trainer José Barcala in der Allianz Arena einen ersten Vorsprung für die Partie in Barcelona erspielen, die eine Woche später (03. Mai) stattfindet.
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Dass der Einzug ins erste CL-Finale der Klubgeschichte jedoch alles andere als leicht werden dürfte, ist jedem beim frisch gebackenen deutschen Meister klar. Die Frauenmannschaft der Katalanen um Superstar Alexia Putellas gilt als die wohl beste der Welt.
Nach 1:7-Klatsche: Bayern-Frauen erneut gegen Barca
Im Oktober 2025 setzte es für die Münchnerinnen in der Ligaphase der Königsklasse eine herbe 1:7-Klatsche. „Barcelona war uns damals in gewissen Sachen immer voraus, vor allem im Kopf und in der Handlungsschnelligkeit“, sagte Bayern-Spielerin Klara Bühl unter der Woche: „Wichtig ist, dass wir daraus gelernt haben und jetzt wissen, was auf uns zukommt. Daher wird es uns in den nächsten beiden Spielen leichter fallen.“
Bühl ist sich der Schwere der Aufgabe gegen die Spanierinnen dennoch bewusst: „Wir werden zwei extrem gute Leistungen brauchen – als Team und individuell“, erklärte sie. Auch „die mentale Komponente“ sei im Halbfinale von großer Bedeutung: „Du musst daran glauben. Das muss jede auch ausstrahlen.“
Doppeltes Triple? Bayern mit historischer Chance
Ein Endspiel hat der FCB bereits klargemacht: Am 14. Mai stehen die Bayern-Frauen im DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg. Die Meisterschaft in der Liga ist bereits eingefahren – und so befinden sich beim FC Bayern sowohl die Frauen- als auch Männermannschaft noch immer auf Triple-Kurs. Auch Vincent Kompanys Meistermannschaft kann noch zwei weitere Titel holen.
Der Belgier freut sich indes auf das Duell der Frauen mit dem spanischen Spitzenklub: „Eigentlich sollte die Allianz Arena ausverkauft sein, das ist meine Meinung.“ Das Spiel gegen Barcelona werde von der „allerhöchsten“ Qualität in Europa sein, betonte der 40-Jährige.