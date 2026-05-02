Champions League: Jule Brand wird zur Heldin! Lyon im Finale

Julius Schamburg 02.05.2026 • 17:10 Uhr Die Frauen von Olympique Lyon ziehen ins Champions-League-Finale ein. Nationalspielerin Jule Brand erzielt den entscheidenden Treffer.

Nationalspielerin Jule Brand hat Rekordsieger OL Lyonnes ins Finale der Champions League geschossen.

Die Offensivspielerin legte beim 3:1 (2:0) gegen Titelverteidiger FC Arsenal zunächst ein Tor auf und sorgte dann kurz vor dem Ende mit ihrem Treffer für die erfolgreiche Aufholjagd. Das Hinspiel vor einer Woche hatten die Londonerinnen noch mit 2:1 für sich entschieden.

Brand gelingt das entscheidende Tor

Wendie Renard (21., Foulelfmeter) und Kadidiatou Diani nach Brand-Ecke (36.) trafen zunächst für die Französinnen. Als Lyons Verteidigerin Ashley Lawrence mit einem Eigentor (76.) für den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer sorgte, stellten sich die Teams schon auf eine Verlängerung ein, ehe Brand das umjubelte Siegtor gelang (86.).

Gegner im Endspiel am 23. Mai in Oslo sind die Frauen des FC Bayern oder der FC Barcelona, die sich am Sonntag (16.30 Uhr) im legendären Camp Nou gegenüberstehen. Das Hinspiel in München war 1:1 ausgegangen.