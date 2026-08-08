Doppelpack Freigang: Frankfurt schlägt auch Malmö

Dank eines Doppelpacks von Kapitänin Laura Freigang haben die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt die dritte Qualifikationsrunde der Champions League erreicht. Beim Mini-Turnier im heimischen Stadion am Brentanobad schlug die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis im Finale den schwedischen Klub Malmö FF mit 2:0 (1:0) und darf weiter von der zweiten Teilnahme der Vereinsgeschichte am wichtigsten europäischen Wettbewerb träumen.
Freigang lässt Frankfurt jubeln
In dem von Frankfurt dominierten Spiel brachte Freigang ihre Mannschaft nach einem Eckball per Kopf kurz vor der Halbzeit in Führung (39.), im zweiten Durchgang sorgte sie dann für die Entscheidung (76.).
Freigang von Doping-Wirbel unbeeindruckt
Die 28-Jährige, die schon beim Kantersieg am Mittwoch gegen Omonia Nikosia (8:0) ein Tor und eine Vorlage beigesteuert hatte, zeigte sich auch im zweiten Pflichtspiel seit Bekanntwerden möglicher Anti-Doping-Verstöße unbeeindruckt von den gegen sie laufenden Ermittlungen.
„Ich habe schon einige Mini-Turniere gespielt und musste oft danach kritische Worte lassen, aber ich glaube, das ist heute nicht angebracht“, sagte Freigang nach dem Spiel: „Für die frühe Phase der Saison bin ich stolz auf die Mannschaft. Jetzt hoffen wir auf ein bisschen Losglück, letztes Jahr hatten wir Real Madrid, das war nicht einfach.“
Die Auslosung der dritten Quali-Runde mit Hin- und Rückspiel (26. August/2. September), in der auch Vizemeister VfL Wolfsburg einsteigt, findet am Dienstag (13.00 Uhr) statt. Nur der Double-Gewinner FC Bayern ist direkt für die Ligaphase qualifiziert. Sollten die Frankfurterinnen auch die letzte Hürde meistern, würden sie zum zweiten Mal nach 2023/24 an der Champions-League-Gruppenphase teilnehmen.