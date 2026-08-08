Doppelpack Freigang: Frankfurt schlägt auch Malmö

SID 08.08.2026 • 21:06 Uhr Laura Freigang schießt Eintracht Frankfurt mit einem Doppelpack in die dritte Qualifikationsrunde der Champions League.

Dank eines Doppelpacks von Kapitänin Laura Freigang haben die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt die dritte Qualifikationsrunde der Champions League erreicht. Beim Mini-Turnier im heimischen Stadion am Brentanobad schlug die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis im Finale den schwedischen Klub Malmö FF mit 2:0 (1:0) und darf weiter von der zweiten Teilnahme der Vereinsgeschichte am wichtigsten europäischen Wettbewerb träumen.

In dem von Frankfurt dominierten Spiel brachte Freigang ihre Mannschaft nach einem Eckball per Kopf kurz vor der Halbzeit in Führung (39.), im zweiten Durchgang sorgte sie dann für die Entscheidung (76.).

Freigang von Doping-Wirbel unbeeindruckt

Die 28-Jährige, die schon beim Kantersieg am Mittwoch gegen Omonia Nikosia (8:0) ein Tor und eine Vorlage beigesteuert hatte, zeigte sich auch im zweiten Pflichtspiel seit Bekanntwerden möglicher Anti-Doping-Verstöße unbeeindruckt von den gegen sie laufenden Ermittlungen.

„Ich habe schon einige Mini-Turniere gespielt und musste oft danach kritische Worte lassen, aber ich glaube, das ist heute nicht angebracht“, sagte Freigang nach dem Spiel: „Für die frühe Phase der Saison bin ich stolz auf die Mannschaft. Jetzt hoffen wir auf ein bisschen Losglück, letztes Jahr hatten wir Real Madrid, das war nicht einfach.“