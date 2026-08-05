Tor und Assist Freigang: Eintracht feiert Kantersieg

SID 05.08.2026 • 20:52 Uhr Im ersten Pflichtspiel nach dem Bekanntwerden ihrer Problematik zeigt Laura Freigang beim lockeren Sieg eine starke Leistung.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben den ersten Schritt auf dem Weg in die Champions League problemlos gemeistert. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis gewann beim Mini-Turnier im heimischen Stadion am Brentanobad gegen Omonia Nikosia deutlich mit 8:0 (5:0) und erreichte damit das erste kleine Etappenziel. Am Samstag spielt Frankfurt an gleicher Stelle gegen Malmö FF um den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde.

Mit Kapitänin Laura Freigang in der Startelf, die in ihrem ersten Pflichtspiel seit Bekanntwerden möglicher Anti-Doping-Verstöße ein Tor erzielte und eines vorbereitete, spielte der Bundesligist von Beginn an dominant.

Nach nicht einmal zweieinhalb Minuten traf Hayley Raso per Kopf zur Führung. Nationalspielerin Larissa Mühlhaus erhöhte in ihrem ersten Spiel für die Eintracht erneut nach einer Flanke früh auf 2:0 (9.).

Freigang mit einem Tor und einem Assist

Freigang verpasste kurz darauf die Vorentscheidung nach nicht einmal elf Minuten. Gegen die tiefstehenden Gegnerinnen aus Zypern entstand Gefahr vor allem über Flanken. Nach einer solchen sorgte Ereleta Memeti für den dritten Treffer (34.), die Hereingabe kam von der fleißigen Freigang. Noch vor der Pause schnürten Mühlhaus (41.) und Memeti (44.) jeweils ihren Doppelpack. Freigang traf mit einem satten Schuss nach dem Seitenwechsel (69.), Dilara Acikgöz (90.) und Pauline Krumbiegel (90.+2) erhöhten kurz vor Schluss.