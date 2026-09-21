Finale als Ziel? Gwinn hat „Lust auf mehr“

Giulia Gwinn hofft in dieser Saison auf den großen Wurf in der Champions League. Zum Auftakt wartet der englische Meister auf den FC Bayern.

Führungsspielerin Giulia Gwinn hat die großen Ambitionen des FC Bayern in der Champions League vor dem Auftakt der Ligaphase unterstrichen. Dass die Münchnerinnen in der Vorsaison erst im Halbfinale am FC Barcelona gescheitert waren, mache „nur Hunger auf mehr, nur Lust auf mehr“, sagte die DFB-Kapitänin am Montag: „Wir haben einfach gespürt in unserer Mannschaft, dass wir bereit sind, noch weiter gehen zu können. Und das ist auch das Ziel für diese Saison.“

Am Dienstag (18.45 Uhr) treffen die Bayern auf den englischen Doublegewinner Manchester City. Die 27-Jährige erwartet auch durch die weiteren Duelle mit Real Madrid oder Barca eine „knackige“ Ligaphase. Dennoch wolle man nach den Erfolgen in der Meisterschaft und im DFB-Pokal international „natürlich keinen Schritt weniger machen, eher mehr“, sagte Gwinn. Sie sei aber „kein Fan davon, uns groß zu reden – sondern wir wollen es auf dem Platz zeigen. Wir haben morgen die erste Möglichkeit.“

FC Bayern als einzige deutsche Hoffnung

Bei der Champions-League-Premiere in der neuen Frauen-Heimat des FC Bayern im Sportpark Unterhaching kommt es für Gwinn zum Aufeinandertreffen mit DFB-Kollegin Carlotta Wamser, die im Sommer aus Leverkusen nach England wechselte. Weitere Wiedersehen auf dem Platz dürften ausfallen, Rebecca Knaak und Sydney Lohmann fehlten bei den Skyblues zuletzt verletzt.

Die Münchnerinnen sind die einzige deutsche Hoffnung in der Champions League. Der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt scheiterten in der Qualifikation.