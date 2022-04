EM 2021 in England: Neue DFB-Trikots der Frauen erstmals auch im Männerschnitt

In Weiß und Mintgrün zum EM-Titel: DFB-Partner adidas hat am Donnerstag das neue Heim- und Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft der Frauen vorgestellt, mit denen das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei der Fußball-EM in England (6. bis 31. Juli) auflaufen wird.