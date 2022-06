DFB: Voss-Tecklenburg will finalen EM-Kader am Samstag festlegen

Ab der kommenden Woche (21. bis 29. Juni) steht erneut in Herzogenaurach das finale Trainingslager inklusive der Generalprobe gegen die Schweiz in Erfurt (24. Juni) an. Am 3. Juli reist der zweimalige Welt- und achtmalige Europameister ins EURO-Basislager nach London. In der EM-Gruppe B trifft das DFB-Team auf Dänemark (8. Juli), Spanien (12. Juli) und Finnland (16. Juli).