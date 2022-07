Frauen-EM: Bierhoff schwärmt von DFB-Frauen: "Verzaubert von der Atmosphäre"

Das Team um Kapitän Manuel Neuer hatte der Mannschaft von Voss-Tecklenburg am Samstag vor dem EM-Endspiel gegen England am Sonntag in einem Brief Mut gemacht. „Einen letzten, großen Schritt müsst ihr noch gehen, und wir sind uns sicher, Ihr werdet ihn gehen“, hieß es auf der DFB-Homepage: „Wir sind stolz auf euch, wie ihr Deutschland in Europa vertretet und unser ganzes Land zu Hause begeistert.“