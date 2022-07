Frauen-EM: Chatzialexiou will nach Finale Deutschland - England "den Hype mitnehmen"

Am Sonntag (18 Uhr) treffen die DFB-Frauen im EM-Finale von Wembley auf England. Das ganze Team freue sich auf das „Traumfinale“, so Chatzialexiou: „Ein Finale in Wembley, Deutschland gegen England war immer unsere Vision“. (NEWS: Alles Wichtige zur Frauen-EM 2022)