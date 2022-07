Frauen-EM: Frankreichs "Kontrollturm" will Deutschland schlagen

Nun will Renard, Spitzname „Kontrollturm“, mehr. Sie wird die deutsche Abwehr in Alarmbereitschaft versetzen, wenn sie ihren angestammten Arbeitsbereich in der Defensive verlässt und sich mit ihren 187 Zentimetern Körperlänge auf den Weg macht in Merle Frohms Strafraum. 33-mal traf Renard bereits in ihren 135 Auftritten für Frankreich.