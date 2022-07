Grings: EM-Hype muss in den Alltag gerettet werden

Auch die Vereine seien in der Pflicht. „Wir hatten 2011 schon einmal diese Möglichkeit, da war der Hype bei der Heim-WM noch größer als jetzt. Man hat es aber damals nicht geschafft, diese Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Selbst bei Topspielen in Deutschland sind die Zuschauerzahlen echt mau“, sagte Grings. Besonders in den großen Vereinen mit traditionsreichen Männerteams müssten die Frauen auf Augenhöhe gesehen werden.