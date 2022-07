Lobeshymne für Oberdorf: "Extrem ungewöhnliche Dominanz"

Lena Oberdorf (20) hat sich mit ihren herausragenden EM-Auftritten ein ausgiebiges Sonderlob der Bundestrainerin verdient. "Sie hat ein großartiges Fußballverständnis. Das zeigt sie gerade in einer Dominanz auf dem Platz, die für eine so junge Spielerin extrem ungewöhnlich ist", sagte Martina Voss-Tecklenburg vor dem Finale gegen England am Sonntag (18.00 Uhr/ARD und DAZN) in Wembley.