"Unzureichend": Schenk kritisiert Transformation vor Heim-EM

Dieser Ansicht ist Sylvia Schenk, die Koordinatorin der Stakeholder-Initiative für die EURO 2024 und Leiterin der Arbeitsgruppe Sport von Transparency Deutschland. In den rund sechs Jahren Vorlauf bis zur Durchführung des Turniers sei die notwendige Transformation „nur unzureichend gelungen“, erklärte Schenk in einem Statement.

Es sei „in den ersten Jahren nach der Vergabe viel Zeit verschenkt wurde“, klagte Schenk: „Dies hatte teils nachvollziehbare Gründe, lag und liegt aber auch am Nachholbedarf in Deutschland zum Thema Nachhaltigkeit in all seinen Dimensionen, insbesondere Stakeholder-Beteiligung, Menschenrechte und Transparenz.“