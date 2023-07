U19-Juniorinnen verpassen ersten EM-Titel seit 2011

Die deutschen U19-Juniorinnen haben bei der Fußball-Europameisterschaft in Belgien ihren ersten EM-Triumph seit 2011 verpasst. Titelverteidiger Spanien unterlag das Team von Trainerin Kathrin Peter am Sonntag im Finale von Leuven mit 2:3 nach Elfmeterschießen, nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Mit ihrem nun fünften Erfolg rücken die Spanierinnen bis auf einen Titel an Rekordhalter Deutschland heran.