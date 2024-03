EM-Song 2024: Leony singt statt Kim Petras

Späte Auswechslung am Mikrofon: Die deutsche Sängerin und Songwriterin Leony ersetzt beim offiziellen Song der Fußball-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) als Interpretin Kim Petras. Die 31-jährige Petras ("Unholy) könne "wegen unvorhergesehener Terminprobleme nicht mehr an der Produktion" teilnehmen, teilten die Organisatoren der EURO 2024 am Mittwoch mit.