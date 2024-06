DFB-Frauen hadern: Oberdorf-Sorgen und alte Probleme

Mit dem EM-Ticket in der Tasche, aber auch mit Sorgen um Lena Oberdorf und einigen alten Problemen haben sich die deutschen Fußballerinnen in eine kurze Erholungspause vor der olympischen Medaillenmission verabschiedet.

„Die Mädels müssen jetzt erstmal in den Urlaub, damit sie mal die Beine ein bisschen hochlegen können, vielleicht ein bisschen Fahrrad fahren oder schwimmen“, sagte Bundestrainer Horst Hrubesch nach dem 3:1 (0:1) in Polen, das der deutschen Auswahl vorzeitig die Qualifikation für die EM 2025 bescherte.

Es gehe nun darum, "dass sich alle hoffentlich erholen können, die Verletzten dann wieder gesund sind und wir mit einer gewissen Kopffrische in die letzte Quali-Phase gehen können", sagte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer. Für die Vize-Europameisterinnen stehen noch die Rückspiele auf Island (12. Juli) und gegen Österreich (16. Juli) zur Olympia-Vorbereitung an. Bis Anfang Juli muss Hrubesch seinen 18er-Kader benennen.

Von den Wackelkandidatinnen konnten sich in Polen keine mehr in den Vordergrund spielen, dazu muss das DFB-Team aber auch eine Lösung für die wiederkehrenden Schwächephasen finden. "Ich weiß nicht, warum wir es uns immer so schwer machen in der ersten Hälfte. In der zweiten zeigen wir, dass wir es können, deshalb habe ich keine Erklärung", sagte Doppelpackerin Lea Schüller. Auch Hrubesch war ratlos. "Wenn ich es wüsste, würde ich es verändern. Im Training hauen sie die Bälle rein", sagte er.