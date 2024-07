Frauen-EM: Frankreich und Dänemark nach Siegen qualifiziert

Dänemark und Frankreich haben sich durch ihre Siege in der Qualifikation vorzeitig das Ticket für die Frauen-Europameisterschaft 2025 in der Schweiz gesichert. Pernille Harder glänzt beim dänischen Sieg.

Dänemark und Frankreich haben sich durch ihre Siege in der Qualifikation vorzeitig das Ticket für die Frauen-Europameisterschaft 2025 in der Schweiz gesichert. Pernille Harder glänzt beim dänischen Sieg.

Die Fußball-Nationalmannschaften von Dänemark und Frankreich haben sich durch ihre Siege in der Qualifikation vorzeitig das Ticket für die Frauen-Europameisterschaft 2025 in der Schweiz gesichert. Die Däninnen um Star-Stürmerin Pernille Harder von Bayern München festigten durch ein 3:0 (0:0) gegen Belgien in Gruppe zwei den zweiten Rang hinter Weltmeister Spanien. Frankreich schlug Schweden mit 2:1 (1:0) und kann nicht mehr auf Platz drei abrutschen.

England mit komfortabler Ausgangslage

Titelverteidiger England geht dank eines 2:1 (1:0) gegen Schlusslicht Irland mit einer komfortablen Ausgangslage in das "Finale" in Gruppe drei. Die Engländerinnen verdrängten Schweden von Rang zwei, ein Unentschieden im direkten Duell am letzten Spieltag reicht den Europameisterinnen von 2021 am kommenden Dienstag zur Qualifikation. Englands Treffer erzielten Alessia Russo (5.) und Bayern-Spielerin Georgia Stanway (57.) per Foulelfmeter. Irland verkürzte in der Nachspielzeit durch Julie-Ann Russel.