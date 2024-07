Tickets für Frauen-EM 2025 ab 1. Oktober erhältlich

von SID 02.07.2024 • 15:57 Uhr Über zwei Monate vor der Auslosung beginnt der Vorverkauf für das Turnier in der Schweiz.

Ab dem 1. Oktober können Fußballfans Tickets für die Frauen-EM 2025 in der Schweiz erwerben. Insgesamt werden über 720.000 Eintrittskarten in Preiskategorien ab 25 Franken (umgerechnet rund 26 Euro) angeboten, dies teilte die UEFA ein Jahr vor Turnierstart am Dienstag mit.

Ticketinhaber können demnach am jeweiligen Spieltag innerhalb der Schweiz kostenlos mit öffentlichen Verkehrsmittel (2. Klasse) an- und abreisen. Gespielt wird vom 2. bis 27. Juli in acht Städten: Basel, Bern, Genf, Zürich, St. Gallen, Luzern, Thun und Sion.

"Wir erwarten ein herausragendes Turnier, das in der Schweiz und darüber hinaus ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen wird und die Fans zu einem weiteren wunderbaren Fest des Fußballs einlädt", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.