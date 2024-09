Portugal bewirbt sich um Frauen-EM 2029

Portugal wird sich um die Ausrichtung der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2029 bewerben. Das gab der portugiesische Verband FPF am Mittwoch bekannt. Die Bewerbung solle "einen weiteren Schritt zur Stärkung des Frauenfußballs in Portugal" ermöglichen, kündigte Verbandspräsident Fernando Gomes an.