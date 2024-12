41 Millionen Euro: Rekordpreisgeld bei der Frauen-EM

Bei der Frauen-EM 2025 wird ein Rekordpreisgeld ausgeschüttet. 30 bis 40 Prozent der Einnahmen der Nationalverbände müssen dabei an die Spielerinnen gehen.

Bei der Fußball-EM der Frauen im kommenden Sommer wird ein Rekordpreisgeld von 41 Millionen Euro ausgeschüttet. Das bestätigte das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) um DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke am Montag in Lausanne. Bei dem Turnier in der Schweiz wird damit die Summe aus 2022 (16 Millionen Euro) weit mehr als verdoppelt.