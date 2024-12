EM-Reiseroute steht: Wück von Titelchance "überzeugt"

Die EM-Mission der deutschen Fußballerinnen nimmt Formen an. Der Bundestrainer glaubt an den Titel.

Zumal der St. Jakob-Park in Basel als größtes Stadion lockt (Kapazität laut UEFA: 35.689 Fans), dort trifft das deutsche Team im zweiten Spiel auf Dänemark (8. Juli/18.00 Uhr). An den Letzigrund von Zürich, wo es am 12. Juli zum Gruppenabschluss gegen Schweden (21.00 Uhr) geht, hat das DFB-Team dank des jüngsten 6:0-Torfestivals beim EM-Gastgeber Ende November beste Erinnerungen. Die Reise beginnt am 4. Juli in St. Gallen gegen Polen (21.00 Uhr).