Frauen-EM 2029: DFB trifft Vorauswahl der Spielorte

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat im Bewerbungsverfahren um die Europameisterschaft der Frauen 2029 eine Vorauswahl der Spielorte getroffen. Wie der DFB am Freitag nach einer Sitzung des Präsidiums mitteilte, werden elf Städte in die sogenannte Shortlist für die vorläufige Bewerbung bei der UEFA aufgenommen. Darunter sind Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hannover, Köln, Leipzig, München, Rostock und Wolfsburg.

Der 27. August ist von der UEFA als Frist für die Abgabe der finalen Unterlagen festgesetzt. Im Dezember 2025 wird der EM-Ausrichter durch das UEFA-Exekutivkomitee bekannt gegeben. Voraussichtlich soll die UEFA Women's EURO 2029 mit 16 Teams an 31 Spieltagen in acht Stadien ausgetragen werden.

"Mein Dank gilt allen, die am nationalen Bewerbungsverfahren teilgenommen und dabei großes Engagement gezeigt haben", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf: "Dass so viele attraktive Standorte bei der UEFA Women's EURO 2029 dabei sein wollen, ist ein weiterer Beleg der enormen Entwicklung und des Wachstumspotenzials des Frauenfußballs in Deutschland. Unsere Ziele sind klar: Wir wollen eine EM, die die Entwicklung des Frauenfußballs über die Grenzen hinweg nachhaltig voranbringt."