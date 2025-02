Luxuriöses Lifestyle-Hotel: DFB-Frauen residieren in Zürich

Die deutschen Fußballerinnen werden im Sommer bei der EM-Endrunde in der Schweiz (2. bis 27. Juli) in Zürich residieren. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück und der dazugehörige Tross steigen im Hotel FIVE ab.

Das Quartier in der Schweizer Metropole Zürich steht im Gegensatz zum Camp bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland. Damals residierte die deutsche Auswahl in einer abgelegenen Unterkunft, was Kritik von Spielerinnen hervorgerufen hatte.