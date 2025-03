"Eine Million Zuschauer": Neuendorf mit großem EM-Ziel

Dass die Europameisterschaft 2029 in Deutschland stattfinden wird, steht noch nicht fest. Auch Dänemark und Schweden, sowie Polen, Italien und Portugal haben Interesse, das Mega-Event auszurichten. "Wir trauen uns zu, ein großes Fußballfest zu feiern hier in Deutschland, das den Fußball aber nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa voranbringt", sagte der 63-Jährige.