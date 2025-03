Frauen-EM 2029: Logo und Slogan für DFB-Bewerbung enthüllt

Am Weltfrauentag stellt der DFB zwei Elemente seiner EM-Bewerbung vor: Ein buntes Logo und ein knackiger Kampagnenslogan.

Mit dem Slogan „Together WE Rise“ will der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die EM der Frauen 2029 nach Deutschland holen. Pünktlich zum Weltfrauentag veröffentlichte der Verband gemeinsam mit dem bunten Logo „WE'29“ das Motto für die Bewerbung um die Ausrichtung des Turniers.

„Das Logo und der Slogan sind ganz wesentliche Elemente, um unsere Kampagne noch präsenter und greifbarer zu machen. Im Mittelpunkt steht das WIR“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Der Entwicklung des Frauenfußballs wolle man „in ganz Europa durch die Ausrichtung des Turniers einen weiteren Schub verleihen. Eine Frauen-EM in Deutschland würde die Begeisterung, die Leidenschaft und die Freude am Frauenfußball definitiv steigern.“

Ziel sei ein „großes Fest des Frauenfußballs“, hieß es in der DFB-Mitteilung am Samstag weiter. Das Turnier solle nicht nur „sportliche Akzente“ setzen, sondern auch „Rekorderlöse erzielen“ zur Stärkung des Frauenfußballs in Europa.