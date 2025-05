EM 2029: Steinmeier hofft auf Signalwirkung des Pokalfinals

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht in der großen Kulisse beim DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln ein Plus für eine deutsche Bewerbung um die Ausrichtung der EM 2029. "Es wird auch außerhalb unseres Landes wahrgenommen werden, dass der Frauenfußball hier ernst genommen wird", sagte Steinmeier am Rande des Erfolgs von Bayern München gegen Werder Bremen (4:2) vor 45.146 Zuschauern am Sky-Mikrofon.