Frauen-EM kurz vor Ticket-Rekord

Die Europameisterschaft der Frauen stößt bei Fußball-Fans auf großes Interesse. Wie die UEFA am Montag mitteilte, sind bereits mehr als 550.000 Tickets für das Turnier in der Schweiz verkauft worden. Insgesamt stehen 673.000 Karten zur Verfügung. Damit wackelt der Rekord aus dem Jahr 2022: Vor drei Jahren waren in England knapp 575.000 Fans in die Stadien gekommen.