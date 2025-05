Kurz vor der EM! England-Star verkündet Rücktritt

Earps verlor Stammplatz an Hannah Hampton

Earps hatte sowohl beim EM-Erfolg 2022 im eigenen Land als auch bei der WM 2023 in Australien im englischen Tor gestanden. In den vergangenen Monaten hatte die Spielerin von Paris Saint-Germain nun ihre Rolle als Nummer eins bei den Lionesses an Hannah Hampton vom FC Chelsea verloren. „Es gibt so viele Dimensionen zu dieser Entscheidungen, deren Details jetzt nicht wichtig sind, aber worauf es hinausläuft, ist: Es ist jetzt der richtige Moment für mich, zurückzutreten“, schrieb Earps weiter.