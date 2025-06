"Alles andere egal": Für Hendrich zählt der Teamerfolg

Zuletzt musste Kathrin Hendrich eher auf der Bank Platz nehmen - kurz vor der EM sieht die Abwehrspielerin darin aber kein Problem. „Egal welche Rolle ich haben werde, ich werde diese zu 100 Prozent ausfüllen“, betonte die 33-Jährige auf einer Pressekonferenz in Herzogenaurach, wo sie sich derzeit mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf das Turnier in der Schweiz (2. bis 27. Juli) vorbereitet.

In den vergangenen Partien hatte Bundestrainer Christian Wück auf das Duo Rebecca Knaak und Janina Minge in der Innenverteidigung gesetzt. Welche Rolle es für sie am Ende werde, müsse man sehen, sagte Hendrich: „Das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist das, was ich täglich auf dem Platz zeige.“ Ihr Ansatz sei es sowieso „immer 100 Prozent zu geben. Alles andere ist eigentlich egal. Ich möchte, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind“.