Bayern-Direktorin Rech: EM soll "den Boom befördern"

Die Macherin aus München spricht zudem über ihre Erwartungen an die DFB-Auswahl und ihren Plan mit Lena Oberdorf.

Bayern Münchens Direktorin Bianca Rech erwartet von der Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz neuen Rückenwind. "Die EM soll den aktuellen Boom im Frauenfußball befördern", sagte Rech dem Sport-Informations-Dienst (SID). Dabei sei aus deutscher Sicht die Nähe des Turniers (2. bis 27. Juli) hilfreich.

"In die Schweiz ist es nicht weit, die Euphorie könnte nach Deutschland überschwappen", erklärte die frühere Nationalspielerin. Sportlich sei sie ohnehin zuversichtlich, auch wenn ein enger Titelkampf warte: "Ich hoffe auf eine erfolgreiche EM der deutschen Frauen und bin da guter Dinge. Aber die Mannschaften sind enger zusammengerückt."

Insgesamt 18 Spielerinnen vom Double-Gewinner aus München sind bei der EURO dabei. "Das ist für uns ein Aushängeschild. Darauf sind wir sehr stolz", sagte Rech und fügte an: "Bei der deutschen Mannschaft haben fast alle Spielerinnen tragende Rollen, Giulia (Gwinn, d. Red.) geht als Kapitänin voran."

Am 7. Juli startet die Saisonvorbereitung mit dem neuen Trainer José Barcala. Auch Lena Oberdorf, die es nach ihrem Kreuzbandriss nicht in Christian Wücks EM-Kader geschafft hatte, soll nach einer Pause dann "voll" einsteigen. "Wenn es keine Rückschläge gibt, planen wir zum Saisonstart voll mit ihr", so Rech.