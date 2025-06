DFB-Frauen mit „hohen Erwartungen“ in Zürich angekommen

SID 30.06.2025 • 11:48 Uhr Die deutschen Fußballerinnen haben ihr EM-Quartier bezogen. Es bleiben wenige Tage zur Vorbereitung auf den Start der Titelmission.

Für die deutschen Fußballerinnen nimmt die EM-Titelmission in dieser Woche richtig Fahrt auf. Nach dem Abschluss der Vorbereitung in Herzogenaurach bezog das Team um Kapitänin Giulia Gwinn am Montag das Fünf-Sterne-Hotel „FIVE“ am Stadtrand von Zürich. Die erste Einheit auf dem Trainingsplatz im knapp 15 Minuten vom Hotel entfernten Sportzentrum Buchlern steht am Dienstag auf dem Plan.

„Ich bin hier, um Europameister zu werden. Die anderen Mädels auch. Alles andere wäre der falsche Weg“, sagte Offensivspielerin Linda Dallmann nach der Ankunft am Vormittag. Auch Innenverteidigerin Rebecca Knaak betonte, dass das DFB-Team mit „ganz hohe Erwartungen an uns selbst“ in die Schweiz gereist sei: „Wir wollen der ganzen Nation guten Fußball bieten.“

Am Freitag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) geht es für den achtmaligen Europameister in St. Gallen zum Auftakt gegen Polen, danach warten in der Gruppe C Dänemark (8. Juli/Basel) und Schweden (12. Juli/Zürich).

In ihrem Quartier dürfen sich deutschen Fußballerinnen auf schicke Restaurants und einen Wellnessbereich mit Innen- und Außenpool freuen, aber auch auf einen imposanten Blick über Zürich. In unmittelbarer Nähe wartet dazu eine Vielzahl an Cafés und Shoppingmöglichkeiten. Bis zu 430 Euro kostet die Nacht in dem Hotel nahe des Uetliberges.

