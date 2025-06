EM in der Schweiz: ARD zeigt Doku über DFB-Trio

SID 25.06.2025 • 05:31 Uhr Der Film gewährt Einblicke in das Leben der Nationalspielerinnen Giulia Gwinn, Jule Brand und Sjoeke Nüsken.

Als Einstimmung auf die Titelmission der deutschen Fußballerinnen zeigt die ARD zum EM-Start die Dokumentation "Shootingstars". Der Film gewährt Einblicke in das Leben der Nationalspielerinnen Giulia Gwinn, Jule Brand und Sjoeke Nüsken und wird im Anschluss an das EM-Auftaktspiel zwischen dem Gastgeber Schweiz und Norwegen am 2. Juli (23.15 Uhr) ausgestrahlt.

Laut ARD gehe es in der Dokumentation "um den Umgang mit schmerzhaften persönlichen Rückschlägen, um Vorbildfunktion, die Bedeutung von Beziehungen und Freundschaften sowie die Herausforderungen durch die gestiegene Popularität". In der Schweiz will das Trio um Kapitänin Gwinn erstmals seit zwölf Jahren wieder einen EM-Titel für den DFB holen.