Schlagerstar besucht DFB-Frauen

Am Montagabend war der Schlagerstar zu Gast im deutschen Lager in Herzogenaurach. Bei ausgelassener Stimmung feierten die Spielerinnen zu Liedern wie „Wahnsinn“ oder „Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n“.

Wolfgang Petry steht bei DFB-Frauen „hoch im Kurs“

Am Dienstag endet der erste Teil des Trainingslagers in Herzogenaurach, ab Freitag startet die heiße Phase der Vorbereitung, ehe die DFB-Auswahl am 30. Juni ins EM-Quartier in Zürich reist.