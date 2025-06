Nach Verletzungen: Gwinn mit besonderem Glücksbringer

Nach ihren beiden Kreuzbandrissen läuft DFB-Kapitänin Giulia Gwinn bei der EURO mit einem besonderen Glücksbringer auf. Ihre Mutter habe ihr "ein kleines Herz in den Sport-BH eingenäht, und den trage ich jetzt bei allen Spielen – und natürlich auch bei der EM", sagte die 25-Jährige vor dem Turnier in der Schweiz (2. bis 27. Juli) im Phrasenmäher-Podcast.

Gwinn hatte 2020 eine schwere Knieverletzung erlitten. "Das war mit der schlimmste Moment, den ich je erlebt habe im Fußball. Es kam ein bisschen aus dem Nichts", sagte die Nationalspielerin. 2022 riss sie sich dann im DFB-Training erneut das Kreuzband und verpasste dadurch unter anderem mit dem Nationalteam die WM in Australien und Neuseeland vor zwei Jahren.

Ihre Mutter sei "sehr abergläubisch und wollte mir etwas mitgeben, was mich beschützt und was ich auf dem Platz bei mir habe", sagte Gwinn: "Das ist aufgrund der Vorschriften natürlich nicht so einfach."