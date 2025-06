Neuendorf glaubt an EM-Erfolg: "Es kann sehr weit gehen"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist von einem erfolgreichen Abschneiden der deutschen Fußballerinnen bei der EM überzeugt. "Die letzten Spiele und Ergebnisse stimmen uns sehr zuversichtlich. Die Mannschaft ist souverän und dominant aufgetreten", sagte der 63-Jährige dem SID: "Wir haben gesehen, welches Potenzial in der Truppe steckt. Ich glaube fest daran, dass es sehr weit gehen kann."

Die Nationalspielerinnen hätten sich für die Titeljagd in der Schweiz selbst "hohe Ziele gesteckt. Das zeugt von einem großen Selbstbewusstsein. Ich werde sie da sicher nicht bremsen ", versicherte Neuendorf, der am Sonntag im Trainingslager in Herzogenaurach erwartet wird. Er glaube zudem, "dass viele andere Mannschaften großen Respekt vor uns haben" und verwies unter anderem auf Olympia-Bronze im vergangenen Sommer.