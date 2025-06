"Sind bereit": Däbritz will bei EM "begeistern"

Die deutschen Fußballerinnen wollen bei der anstehenden Europameisterschaft um den Titel spielen - doch Nationalspielerin Sara Däbritz sieht in dem Turnier auch abseits der Titelambitionen großes Potenzial. "Natürlich steht der sportliche Erfolg an erster Stelle. Aber wir wollen darüber hinaus auch viele Menschen begeistern", sagte die 30 Jahre alte Mittelfeldspielerin im Interview mit der Mittelbayerischen Zeitung.

"Wenn ich an das EM-Turnier 2022 in England zurückdenke: Am Ende haben wir es nicht gewonnen. Jeder war enttäuscht und traurig. Aber was wir in Deutschland bewegt haben, war riesig", betonte Däbritz: "Viele Menschen wurden für den Frauenfußball begeistert, Kinder zum Kicken animiert. Das ist auch ein Ziel." Die DFB-Frauen müssten "von Beginn an unsere Leistung bringen und Spiele gewinnen. Aber ich bin überzeugt: Wir sind bereit".