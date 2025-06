Zicai bereit für die EM: "Bin voll belastbar"

SID 20.06.2025 • 14:40 Uhr Das Offensivtalent blickt voller Vorfreude ihrem ersten Turnier mit der A-Mannschaft entgegen.

Fußball-Nationalspielerin Cora Zicai fühlt sich nach überstandener Verletzung bereit für ihre erste EM. „Mir geht es so weit gut, ich bin auf jeden Fall voll belastbar. Ich hatte in der Pause Top-Möglichkeiten, um die Verletzung auszukurieren“, sagte die Offensivspielerin am Freitag auf einer Pressekonferenz in Herzogenaurach.

Die 20-Jährige war aufgrund einer muskulären Verletzung vor dem letzten Härtetest in der Nations League in Österreich (6:0) Ende Mai vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist und hatte um die Teilnahme an der EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) bangen müssen. „Es war ein Auf und Ab der Emotionen“, berichtete Zicai, die ab der kommenden Saison nicht mehr für den SC Freiburg, sondern für den VfL Wolfsburg auflaufen wird.

„Für mich war es ein Schlag ins Gesicht, dass ich verletzt abreisen musste“, sagte Zicai, die von Bundestrainer Christian Wück aber „motivierende Worte“ mitbekommen habe. Sie habe „unbedingt fit werden“ wollen, „als es letztendlich gereicht hat, war ich überglücklich. Das ist mein erstes Turnier für die A-Nationalmannschaft, ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit“.

Mit Blick auf die Konkurrenz wisse sie, aber „ganz genau, wo ich dran bin und was die Rolle ist“, erklärte Zicai, die in bislang drei Länderspielen zwei Tore erzielte: „Ich beobachte auch einfach, was meine Mitspielerinnen so machen und versuche, das auch umzusetzen.“

