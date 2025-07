Erstaunliche Aussagen von Bundestrainer: "Es ist falsch"

Der Bundestrainer will nicht auf Sicherheit setzen, sein Team sieht das 1:4 gegen Schweden als "Reality-Check".

Der Bundestrainer will nicht auf Sicherheit setzen, sein Team sieht das 1:4 gegen Schweden als "Reality-Check".

Trotz der heftigen EM-Lehrstunde gegen Schweden will Christian Wück an seiner Spielidee festhalten.

„Es ist falsch, wenn wir sagen, wir wollen jetzt nur reagieren und nur zerstören. Das liegt auch nicht in dieser Mannschaft, dass wir uns hinten reinstellen und versuchen, die Null zu halten und nichts nach vorne zu tun“, sagte der Fußball-Bundestrainer nach dem 1:4 (1:3) am Samstag in Zürich: „Dafür haben wir auch die falschen Spielerinnen.“