17.000 deutsche Fans in Basel: Rekordkulisse für DFB-Frauen

Vor einer Rekordkulisse will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen am Dienstagabend bei der EM ihren nächsten Sieg einfahren. Beim zweiten Gruppenspiel in Basel gegen Dänemark (ab 18 Uhr im LIVETICKER) werden 17.000 deutsche Fans im St. Jakob-Park erwartet und damit so viele Auswärtsanhänger wie noch nie zuvor bei einem Spiel der DFB-Frauen.