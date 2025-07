7,66 Millionen sehen historische DFB-Pleite

Das Interesse an den DFB-Frauen ist weiter hoch. Die TV-Quote kann sich erneut sehen lassen.

Das dritte EM-Gruppenspiel der deutschen Fußballerinnen in der Schweiz hat erneut für eine starke TV-Quote gesorgt. 7,66 Millionen Menschen verfolgten am Samstagabend im ZDF das 1:4 (1:3) gegen Schweden, die höchste DFB-Pleite der EM-Geschichte. Das entsprach einem Marktanteil von 37,9 Prozent.

Als Gruppenzweiter ist das Team von Bundestrainer Christian Wück im Viertelfinale am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Basel gegen den Sieger der Gruppe D gefordert. Am Abend entscheidet sich, ob es gegen Titelverteidiger England, Frankreich oder die Niederlande geht.