8,22 Millionen sehen EM-Auftakt der DFB-Frauen

SID 05.07.2025 • 08:40 Uhr 8,22 Millionen sehen den EM-Auftakt der DFB-Frauen gegen Polen. Das sind deutlich mehr als zum Start des EM-Turniers vor drei Jahren.

Der erfolgreiche Auftakt der deutschen Fußballerinnen bei der EM in der Schweiz hat ein sehr großes Zuschauerinteresse hervorgerufen. 8,22 Millionen Menschen verfolgten im Durchschnitt den 2:0-Sieg der DFB-Frauen gegen Polen live in der ARD. Dies entsprach einem Marktanteil von 41,2 Prozent, die Übertragung war am Freitag damit die meistgesehene Sendung im deutschen Fernsehen. Die Partie wurde auf dem deutschen Markt auch auf der Streamingplattform DAZN gezeigt.

Zum Vergleich: Bei der vergangenen EM 2022 in England hatten ebenfalls an einem Freitagabend 5,95 Millionen Menschen eingeschaltet, als Deutschland mit einem 4:0 gegen Dänemark in das Turnier gestartet war. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) stürmte damals bis ins Finale.

Dänemark und Schweden warten auf Deutschland

Die Däninnen sind auch diesmal deutscher Vorrundengegner, mit den Team um Bayern-Star Pernille Harder misst sich das Team von Bundestrainer Christian Wück am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und DAZN) im zweiten Spiel der Gruppe C in Basel. Dritter Gegner am 12. Juli in Zürich ist Schweden.