Gwinn-Besuch: "Das muss im Herzen wehtun"

„Ich dachte, das grenzt fast schon an Altruismus, dass sie sich beim Training dahinstellt. Denn das muss ja im Herzen wehtun. Sie hat so gebrannt, es war so eine Euphorie und das war ihr großer Lebenstraum, hier bei der Europameisterschaft die Mannschaft als Kapitänin aufs Feld zu führen“, sagte Wagner am Sonntagabend in der Sportschau.