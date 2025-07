ARD und ZDF: Interesse an Frauen-EM "hervorragend"

Alle 31 Spiele wurden von beiden Sendern übertragen, mit Ausnahme der vier Parallelspiele am letzten Gruppenspieltag live in den Hauptprogrammen. Das Endspiel zwischen England und Spanien (3:1 i.E.) sahen am Sonntagabend im ZDF 7,102 Millionen Menschen. Den höchsten Wert im Turnierverlauf erzielte das deutsche Halbfinale gegen Spanien mit 14,261 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Ersten – einem Marktanteil von 57,6 Prozent.

Auch online und in den Mediatheken war das Interesse an der Frauen-EM 2025 so groß wie nie zuvor. ARD und ZDF verzeichneten gemeinsam mehr als 14 Millionen Livestream-Abrufe – deutlich mehr als bei der Europameisterschaft vor drei Jahren. Hinzu kamen rund zehn Millionen Videoabrufe on demand. Auch die Social-Media-Kanäle der Sender erzielten hohe Reichweiten – etwa 98 Millionen Videoaufrufe bei Instagram und mehr als 20 Millionen bei TikTok allein bei ARD-Formaten.