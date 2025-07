Dank Bayern-Ass: Italien siegt zum Auftakt

Arianna Caruso vom deutschen Meister FC Bayern hat Italien vor einem Fehlstart bei der Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz bewahrt.

Im Stade de Tourbillon in Sion gelang den zweimaligen Vize-Europameisterinnen am Donnerstagabend trotz eines dürftigen Auftritts ein 1:0 (1:0) gegen Belgien. Caruso erzielte in der 44. Minute den entscheidenden Treffer.