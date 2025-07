Beim EM-Viertelfinale: Rund 10.000 deutsche Fans in Basel

Im EM-Viertelfinale gegen Frankreich erwartet das DFB-Team in Basel wieder eine stimmungsvolle Kulisse.

Im EM-Viertelfinale gegen Frankreich erwartet das DFB-Team in Basel wieder eine stimmungsvolle Kulisse.

Die deutschen Fußballerinnen dürfen sich auch im EM-Viertelfinale gegen Frankreich auf große Unterstützung freuen. Rund 10.000 Fans aus Deutschland werden am Samstagabend (21.00 Uhr) im St. Jakob-Park von Basel erwartet.

Im zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark waren die DFB-Frauen von rund 17.000 deutschen Fans in Basel unterstützt worden. So viele Auswärtsfans waren noch nie bei einem Spiel der deutschen Fußballerinnen. 34.165 Menschen sahen den 2:1-Sieg des deutschen Teams im Stadion.

„Beim letzten Spiel in Basel haben wir gemerkt, was für ein ausschlaggebender Faktor es sein kann, wenn man merkt, dass viele Menschen hinter einem stehen und die Mannschaft anfeuern. Das hat uns in dem Spiel sehr geholfen“, sagte Flügelspielerin Klara Bühl über den Fan-Support im Nachbarland.